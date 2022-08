«Nulla da dire sul post (vergognoso) del sindaco di Cigliano?»

Buongiorno

Vi trasmetto il post, scritto e condiviso su facebook da Diego Marchetti, sindaco di Cigliano (VC) e dirigente di Fratelli d'Italia.

Ciò che ha scritto e condiviso rappresenta la sua massima capacità di dialettica politica. Più di questo non gli riesce di fare (vedere la situazione dell'amministrazione comunale in Cigliano).

Mi chiedo se un'uscita come questa non abbia procurato imbarazzo al suo partito. Evidentemente no, perché, ad oggi il suo partito non ha ritenuto di intervenire, prendendone le distanze. Probabilmente avrete già avuto notizia di questa uscita vergognosa di un rappresentante delle istituzioni.

Si è tanto parlato della fiamma nel simbolo di Fratelli d'Italia, ma il pericolo più grande è la misoginia che viene esternata a piene mani da troppi militanti di questo partito

Vi ringrazio per l'attenzione, cordiali saluti