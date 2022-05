Torch Run arriva in piazza Cavour: pomeriggio di festa, sport e inclusione - foto

Un momento di festa, di sport, di amicizia e di inclusione. La Torch Run, che anticipa i XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, fa tappa a Vercelli e piazza Cavour torna ad animarsi di colori, bambini, stand sportivi, allegria e spensieratezza.

Dopo aver percorso il proprio itinerario attraverso il vercellese, sono stati i ragazzi della Rosa Blu di Nicoletta Storchio a fare da tedofori per gli ultimi tratti di strada della fiaccola: accanto a loro i giovanissimi di diverse associazioni sportive cittadine e alcune rappresentanze degli studenti del Sant'Antida e del comprensivo Ferraris che hanno poi assistito, in piazza Cavour, all'accensione del tripode che, tra pochi giorni, accompagnerà gli atleti speciali per tutta la durata delle gare torinesi.

Ad accogliere la fiaccola e i ragazzi ci hanno pensato le istituzioni cittadine, provinciali e regionali, i rappresentanti del mondo dello sport, le forze dell'ordine, l'arcivescovo e quanti, a vario titolo, lavorano ogni giorno per fare in modo che inclusione, rispetto e pari opportunità entrino definitivamente nella nostra vita quotidiana e divengano diritti garantiti a tutti.

Grandi protagonisti del pomeriggio, naturalmente, gli atleti della Rosa Blu che hanno potuto gustare una doppia festa; mentre la tenacia e l'impegno che questi uomini e donne mettono nello svolgere le loro attività è una lezione di vera sportività per i tanti bambini presenti in piazza. Perché, come dice il giuramento degli atleti Special Olympics, la speranza è sempre «Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze».

Ora la torcia proseguirà il viaggio diretta ad Alagna e da lì alla Valle d'Aosta, da dove tornerà in Piemonte per arrivare a Torino il 5 giugno, giornata di apertura dei Giochi.