Santhià celebra il 25 Aprile e commemora l'Eccidio

Santhià ricorda il 77° anniversario della Liberazione e dell’Eccidio di Santhià con due appuntamenti.

Lunedì 25 Aprile alle 9 raggruppamento delle Associazioni Combattentistiche e non al Monumento ai Caduti di via Dante; ore 9:15 corteo e sfilata in piazza Vittorio Veneto e corso Nuova Italia con arrivo in piazza Roma; ore 9:45 celebrazione della Liberazione in piazza Roma.

Il 29 Aprile alle 9, ritrovo al Cippo posto a fianco della scuola Collodi, sfilata in via Torino, piazza Roma e arrivo al Salone Parrocchiale.

«Come ogni anno, ci accingiamo a celebrare l’anniversario della 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 e con esso i valori che l’hanno guidata: libertà e Resistenza. Per la nostra città il ricordo del 25 aprile è strettamente legato all'𝐄𝐜𝐜𝐢𝐝𝐢𝐨, avvenuto pochi giorni dopo, il 29 aprile 1945 - dice il sindaco Angela Ariotti - Ne approfitto per invitare la cittadinanza a visitare la mostra nella nostra Biblioteca Civica “Partigiani a colori” a cura di Alberto Lovatto, visitabile negli orari di apertura. La mostra ha un gran numero di fotografie resistenziali e raccontano di un territorio che ha dato molto alla Resistenza. La giornata del 25 aprile non può e non deve essere ridotta solo alla celebrazione, non può essere vissuta solo come una ricorrenza: il 25 aprile è il giorno in cui ricordiamo uomini e donne che combatterono per la loro e la nostra libertà. E’ una data fondamentale che insegna a noi tutti il valore della libertà, ma anche quelli della fratellanza, della pace e della solidarietà affinché certi eventi non si debbano mai più ripetere. In queste date fondamentali invito la cittadinanza a partecipare alle manifestazioni di commemorazione e a esporre il tricolore in tutte le case».