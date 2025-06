Cigliano, ecco che torna dopo 37 anni il Palio dei rioni

Parte il Palio dei Rioni. Dopo 37 anni, l'ultima edizione si svolse nel 1988, i ciglianesi si affronteranno in una serie di sfide all'ultimo respiro per aggiudicarsi l'ambito trofeo. i Rioni che si contendono la vittoria sono sei: Centro, Valentino, San Sebastiano, Sant'Orsola, Ghet-San Bernardo e Frazioni; quest'ultimo rappresenta una novità. Dopo la sfilata di apertura in programma questa sera, al via la grande tavolata lungo Corso Re Umberto. Dal 21 giugno iniziano le gare che si protraggono fino al 28 giugno.