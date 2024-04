Soluzioni d’arredo aziendali innovative, Made in Italy e di qualità: Castellani Shop

Da oltre sessant'anni, Castellani.it Srl si distingue nel panorama dell'arredamento professionale, rappresentando un emblema di qualità, innovazione e design Made in Italy. L'azienda, alla base dell’e-commerce Castellani Shop (www.castellanishop.it), è celebre per le sue soluzioni d'arredo che combinano funzionalità ed estetica, progettate per ottimizzare ogni spazio lavorativo.

La storia di Castellani.it Srl è un viaggio attraverso decenni di impegno e dedizione, un percorso che ha visto l'azienda evolversi mantenendo salde le proprie radici nell'eccellenza italiana. La mission del brand, infatti, non è solo quella di fornire mobili, ma di creare ambienti di lavoro in cui efficienza e benessere si incontrano, grazie a prodotti che rispecchiano l'essenza dell'innovazione.

L'iter produttivo, interamente realizzato in Italia, pone l'accento sulla qualità senza compromessi. Ogni arredo porta con sé il sigillo della certificazione MUN (Marchi Unico Nazionale), garanzia di durabilità, resistenza e cura dei dettagli. Questa filosofia si riflette in una gamma di prodotti che soddisfano le esigenze di ogni ambiente professionale: dall'ufficio ai magazzini, dai negozi alle aziende.

Il catalogo digitale di Castellani Shop offre un'ampia varietà di prodotti: scaffalature metalliche, scrivanie operative e direzionali, armadietti spogliatoio, sedute ergonomiche e molto altro. L'equilibrio tra qualità e prezzo, inoltre, è reso possibile grazie alla vendita diretta dal produttore, che elimina gli intermediari, arricchito dalle opportunità di risparmio presenti nelle sezioni “Outlet” e “Fuori Tutto” del sito.

Oltre ai prodotti, Castellani Shop fornisce una serie di servizi ad hoc, inclusa la possibilità di acquistare arredamento negozio completo e l’opportunità di richiedere la progettazione di ambienti di lavoro personalizzati, grazie all'esperienza dell'Ufficio Tecnico Interno.

La facilità di acquisto online, inoltre, è garantita da diverse modalità di pagamento sicure (PayPal, carta di credito e bonifico bancario) e dalle spedizioni sempre gratuite. A ciò si unisce anche un servizio di assistenza composto da esperti e appassionati, sempre disponibile per supporto, preventivi e chiarimenti.

La reputazione di Castellani Shop è ulteriormente rafforzata dai riconoscimenti ottenuti, tra cui il Sigillo Netcomm per l’adozione delle migliori pratiche online e l'inserimento nella prestigiosa classifica "Le Stelle dell'e-commerce 2021-22 e 2022-23" redatta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Questi successi, infine, non sono solo un simbolo dell'affidabilità e della professionalità dell'azienda, ma anche della sua capacità di mantenere una posizione di prestigio nel mercato nazionale.