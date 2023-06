Finisce in carcere per guida in stato di alterazione psicofisica

Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione per il reato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. A rintracciarlo e portarlo in carcere è stata una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vercelli che, transitando all’altezza di via Restano, hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un esercizio commerciale. Effettuando i dovuti controlli, gli operatori hanno notato un uomo in un garage impiegato per uso abitativo e, dagli accertamenti esperiti, hanno appurato che sull’individuo, già noto per numerosi precedenti giudiziari e di polizia, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Novara.

Nei confronti dell'uomo era stato revocato il decreto di sospensione per la carcerazione e, di conseguenza, era stato ripristinato l’ordine di carcerazione.

L’uomo, a seguito degli adempimenti di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.