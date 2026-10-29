Successo di pubblico per la Castagnata Sapori d’autunno e per la mostra mercato

La Castagnata Sapori d’autunno e la mostra mercato del 25 ottobre hanno centrato l’obiettivo portando un numeroso pubblico lungo Corso Umberto e su Piazza Martiri, il tutto allietato dalla band itinerante l’Amis d’Albian.

Una piccola chicca era rappresentata dai disegni che gli alunni della Scuola Primaria di Cigliano hanno elaborato: il soggetto era la corriera. Il mezzo di trasporto che per tanti anni ha caratterizzato Cigliano. Ed una corriera d’epoca (1965) ha fatto capolino tra gli elaborati come ideale fil rouge tra il passato ed il presente. Tra caldarroste e vin brulè, canestrelli e torcetti, frittelle di mele e polenta e salsiccetta la giornata ha conquistato tutti. La manifestazione è stata organizzata dal Gruppo Alpini di Cigliano e dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Cigliano.