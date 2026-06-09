Il 15 giugno partono i lavori sul Ponte del torrente Elvo

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza stradale. Il 15 giugno infatti inizieranno i lavori sul Ponte del torrente Elvo, nel comune di Carisio, pari a quasi 2 milioni.



“Prosegue l’impegno dell’amministrazione provinciale in fatto di sicurezza stradale, in questo caso con opere di impermeabilizzazione e rinforzo dell’intera piattaforma stradale, il consolidamento generale delle arcate e soprattutto la sostituzione delle barriere in corten e l’ampliamento della sede stradale come da normativa vigente”, afferma il presidente della provincia Davide Gilardino.



“I lavori, che hanno avuto un primo avvio già nell’autunno scorso con lo spostamento dei sottoservizi (illuminazione pubblica, fibra ottica e linea in media tensione), entreranno ora nella fase operativa con l’allestimento del cantiere, le opere preliminari di demolizione e la predisposizione delle nuove strutture di ampliamento dell’impalcato.

Fin da subito sarà istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico intelligente, così da garantire il transito di tutti i mezzi e limitare i disagi alla circolazione; contestualmente, per migliorare la viabilità locale, saranno adeguate, sistemate e implementate alcune aree (piazzole di slargo) lungo la S.P. 93.

I lavori - prosegue Gilardino - si concluderanno tra la l’estate e l'autunno del 2027, con un breve periodo necessario di chiusura totale al traffico, che verrà preventivamente concordato e comunicato per non creare disagio al comparto agricolo utente. Il piano di investimenti della Provincia che interessa la viabilità, pari a circa 6 milioni, vedrà il termine nel 2029. Frutto di una programmazione attenta e mirata, rappresenta uno dei pilastri del mio mandato. Agli oltre 1000 km di strade provinciali è garantita la sicurezza e il pronto intervento in caso di emergenza, così che si salvaguardi l’utenza e che il percorrere il nostro territorio sia un piacere e un’accoglienza per chi viene da fuori”.



“Ringrazio il Presidente Davide Gilardino per l'impegno profuso - afferma il sindaco di Carisio Christian Cereia - in particolare per la sensibilità dimostrata nel recepire la nostra richiesta di mitigare al massimo la chiusura effettiva del ponte, garantendo sia la campagna agricola sia il trasporto dei nostri alunni. La felice intuizione dimostrata nel rendere più fruibile la via parallela tra Vettignè e la Lista, con ulteriori piazzole di sosta, renderà inoltre il tutto ad impatto pressoché nullo”.