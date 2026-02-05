Un mercatino con artigiani e operatori del settore naturale e biologico per San Valentino

NaturalVercelli torna in città con un’edizione che profuma di natura, benessere e… amore. A pochi giorni da San Valentino, l’evento organizzato da Confesercenti Vercelli con il patrocinio del Comune di Vercelli propone un percorso dedicato alla cura di sé e delle persone che amiamo, trasformando il centro cittadino in un piccolo villaggio del benessere naturale. L’iniziativa riunisce produttori, artigiani e operatori del settore naturale e biologico, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire prodotti genuini, cosmetici naturali, artigianato green, alimentazione equilibrata e soluzioni per il benessere psicofisico. Un appuntamento che valorizza le imprese del territorio e promuove uno stile di vita più consapevole e sostenibile.

«NaturalVercelli è un evento che parla di qualità, cura e attenzione alla persona» dichiarano gli organizzatori. «Quest’anno, con l’avvicinarsi di San Valentino, vogliamo celebrare anche l’amore nelle sue forme più autentiche: l’amore per sé stessi, per chi ci sta accanto e per il nostro territorio».

Durante la giornata i visitatori potranno incontrare espositori specializzati in prodotti naturali e biologici, scoprire idee regalo originali e sostenibili per San Valentino, vivere il centro cittadino in un’atmosfera accogliente.

NaturalVercelli si conferma un appuntamento capace di unire promozione economica, cultura del benessere e valorizzazione del territorio, offrendo un’esperienza piacevole e significativa per cittadini, famiglie e visitatori.

Confesercenti Vercelli invita tutti a partecipare e a lasciarsi ispirare da un San Valentino all’insegna della natura e del benessere.

Per ulteriori informazioni, contattare la sede di Confesercenti di Vercelli:

Tel. 0161.501595 (int. 1) - Whatsapp: 349 1668694