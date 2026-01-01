 / Attualità

E' il piccolo Gabriele il primo nato al Sant'Andrea

Il bimbo è nato alle 5,06 del primo gennaio

Si chiama Gabriele, pesa 3 chili e 620 grammi ed è nato alle 5,06 del primo gennaio. Il nuovo anno si apre con un fiocco azzurro nell'Ostetricia del Sant'Andrea di Vercelli e nella casa di mamma Clarissa e e papà Davide, strafelici per il loro bimbo che gode di ottima salute proprio come la sua raggiante mamma. 

«A Gabriele il benvenuto da parte del direttore generale Marco Ricci e di tutta l’Asl», si legge in una nota diffusa sui canali social dell'Azienda insieme alla foto del piccolo, della sua mamma e delle ostetriche in servizio in reparto. 

