Pro Vercelli Scherma, a Vercelli lo stage per le competizioni di gennaio

Si è svolto nella palestra della Pro Vercelli Scherma uno stage di preparazione in vista delle competizioni in programma a gennaio, che ha visto la partecipazione di 38 atleti provenienti dal Nord Italia, da Roma e dalla Slovenia, confermando la città come punto di riferimento per l’attività schermistica di alto livello.

Gli allenamenti, particolarmente apprezzati dagli atleti per la qualità tecnica e organizzativa, sono stati diretti da Massimo Zenga Germano e Dago Tassinari, che hanno curato la preparazione sportiva in un clima di confronto e crescita condivisa.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Scheda è stato il vice sindaco Domenico Sabatino, che ha accolto gli atleti augurando loro importanti successi sportivi e sottolineando il valore dello sport come occasione di incontro e formazione.