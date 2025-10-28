«Risò, è ora di fare i bilanci: costi, ricadute, visitatori»

Qual è stato l'impatto si Risò sul territorio vercellese? A domandarlo, in un'interrogazione rivolta al sindaco Roberto Scheda, sono i consiglieri comunali di Pd e lista civica Bagnasco Sindaco.

La richiesta, in particolare, è di sapere «quali sono stati i costi effettivi della manifestazione a carico del Comune di Vercelli e di ciascuno degli altri soggetti coinvolti (Stato, Regione, Provincia, espositori, ristoratori, etc.); qual è stato il fatturato registrato dal padiglione dedicato alla ristorazione; qual è stato l’impatto effettivo in termini di ritorno economico diretto, indiretto e dell’indotto e con che metodo è stato calcolato; qual è stato l’impatto, in termini di aumento del fatturato, per il mondo del commercio vercellese e con che metodo è stato calcolato; quali sono i numeri ufficiali/definitivi relativi agli ingressi in città e alla manifestazione nel corso dei tre giorni di Festival e come sono stati calcolati; come si prevede di finanziare l’edizione 2026 di Risò e se è disponibile e consultabile presso l’Amministrazione una rassegna stampa nazionale e internazionale che includa i servizi TV e i siti internet che hanno trattato l’evento».

L'interrogazione nasce con l'intento di capire quali siano le ricadute materiali di un investimento che ha visto il Comune di Vercelli stanziare «utilizzando risorse proprie, 247mila euro, come comunicato in Consiglio Comunale il 25/09/2025 - scrivono i consiglieri di minoranza - mentre con Stato, Regione, Provincia e partner privati, si arriverebbe a circa 1,5 milioni di euro».

I consiglieri tornano poi sulla risposta a una precedente interrogazione presentata sullo stesso tema, ricordando che, all'epoca, l'amministrazione aveva sostenuto che «L’evento è in grado di generare un ritorno economico diretto, indiretto e indotto pari a circa 3 milioni di euro già entro il 2025. Le prospettive di ulteriore crescita nei cinque anni successivi sono di circa 7 milioni di euro (complessivi dei 3 milioni di euro citati al punto precedente)» e che, a mezzo stampa, le Amministrazioni hanno stimato la presenza di oltre 70.000 visitatori a Vercelli nei tre giorni di manifestazione, annunciando anche la seconda edizione del festival.