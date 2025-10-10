Industria: cauto ottimismo per le previsioni di fine anno

Prospettive in lieve miglioramento per l’industria delle province di Novara e di Vercelli. Secondo le previsioni congiunturali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) per il trimestre ottobre-dicembre 2025 (disponibili sul sito www.cnvv.it) il saldo tra la percentuale degli imprenditori che si dichiarano ottimisti e quella di coloro che sono pessimisti sull’incremento della produzione sale da zero a 9,1 punti nel Novarese e da -11,7 a -5,4 punti in provincia di Vercelli, con una media regionale in aumento da -1 a 1,1 punti. I saldi ottimisti/pessimisti relativi agli ordini totali registrano andamenti differenti nei due territori, calando da 3,8 a -1,7 in provincia di Novara e risalendo da -15,6 a -9,5 punti in quella di Vercelli, mentre i saldi sulle previsioni di esportazioni passano da -2,2 a -1,8 punti nel territorio novarese e da -13,1 a -3,3 punti in provincia di Vercelli. La media piemontese passa, rispettivamente, da -2,3 a -1,4 e da -6,1 a -6 punti.

«Nonostante la fase di grande delicatezza sul fronte geopolitico – commenta il presidente di Cnvv, Carlo Robiglio – le nostre imprese dimostrano ancora una volta una notevole resilienza e una sostanziale fiducia nel futuro; lo dimostrano anche i dati sull’export, che pur in un contesto sicuramente non favorevole per i mercati globali rimane un punto di forza dell’economia territoriale».

A livello occupazionale il saldo tra ottimisti e pessimisti relativo alla volontà di fare nuove assunzioni cala da 8,5 a 5,8 punti in provincia di Novara e risale da zero a 1,4 punti, in provincia di Vercelli (in lieve ripresa, da 4,9 a 6,1 punti, la media regionale), mentre la percentuale delle imprese che intendono fare ricorso alla cassa integrazione aumenta dal 7,8% al 10,9% nel Novarese, dal 15,6% al 17,6% in provincia di Vercelli e dal 10,4% all’11,2% in Piemonte.

«A fronte di una diminuzione delle previsioni di investimenti “significativi” dal 32% al 25,6% nel Novarese e dal 25% al 24,3% in provincia di Vercelli – osserva il direttore di Cnvv, Carlo Mezzano – registriamo un incremento di quelli “sostitutivi”, cha passano dal 45,6% al 47,9% in provincia di Novara e dal 47,4% al 48,6% in quella di Vercelli, a livelli decisamente elevati». Anche la media regionale registra un andamento analogo, con quote che passano, rispettivamente, dal 26,1% al 23,5% e dal 48,5% al 50,4%.

La percentuale di aziende che segnalano ritardi negli incassi rispetto ai tempi di pagamento pattuiti migliora (passando dal 25,5% al 21,6%) in provincia di Novara, mentre rimane sostanzialmente stabile (al 12,9% rispetto al precedente 12,2%) in quella di Vercelli e in Piemonte (al 24,9%).

I dati relativi ai principali settori, elaborati in forma aggregata e con media ponderata sulle due province, registrano, rispetto al trimestre precedente, un lieve miglioramento nelle previsioni di produzione e di ordini per il metalmeccanico e la rubinetteria-valvolame a fronte di un lieve peggioramento per il chimico e l’alimentare; ancora negative quelle per il tessile-abbigliamento, ma tutti i dati settoriali dovranno essere confermati dalle prossime rilevazioni.