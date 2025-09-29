Francesco Radaelli nuovo presidente dell' Associazione Ex Ciudin di Vercelli

Domenica 30 Agosto alle ore 16,30 presso la sede Sociale di Via Garrone sì è riunita l'assemblea dell' Associazione Ex Ciudin di Vercelli per il rinnovo del presidente.

L'assemblea ha votato unanime Francesco Radaelli quale nuovo Presidente dell' Associazione.

A lui vanno i migliori auguri di una continuità storica e culturale di questo istituto.

«Sono onorato e lusingato di essere stato eletto presidente della storica associazione “ex Ciudin”che dal 1949 è presente nella città, come esempio fattivo di solidarietà ai cittadini vercellesi, a tutti i suoi associati e non solo. Nell’importante riconoscimento, colgo inoltre l’occasione per ringraziare lo storico presidente uscente Luigi Casalino per tutto quanto di bene ha fatto per la nostra associazione, e auspico che la sua preziosa presenza rimanga sempre al nostro fianco come stimolo, impulso ed insegnamento a tutti noi per aiutarci e guidarci a non far dimenticare la meravigliosa e illustre storia di questo istituto. In fine invito tutti gli associati e simpatizzanti a partecipare al 76mo.Raduno annuale. dell’Associazione che si terrà domenica 12 ottobre alle ore 10,30 presso la sede sociale di Via Garrone n 20, dopo la Santa Messa alle ore 9,30 nelle chiesa dei Ciudin di Via Alessandro Manzoni 6.