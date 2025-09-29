Domenica 30 Agosto alle ore 16,30 presso la sede Sociale di Via Garrone sì è riunita l'assemblea dell' Associazione Ex Ciudin di Vercelli per il rinnovo del presidente.
L'assemblea ha votato unanime Francesco Radaelli quale nuovo Presidente dell' Associazione.
A lui vanno i migliori auguri di una continuità storica e culturale di questo istituto.
«Sono onorato e lusingato di essere stato eletto presidente della storica associazione “ex Ciudin”che dal 1949 è presente nella città, come esempio fattivo di solidarietà ai cittadini vercellesi, a tutti i suoi associati e non solo. Nell’importante riconoscimento, colgo inoltre l’occasione per ringraziare lo storico presidente uscente Luigi Casalino per tutto quanto di bene ha fatto per la nostra associazione, e auspico che la sua preziosa presenza rimanga sempre al nostro fianco come stimolo, impulso ed insegnamento a tutti noi per aiutarci e guidarci a non far dimenticare la meravigliosa e illustre storia di questo istituto. In fine invito tutti gli associati e simpatizzanti a partecipare al 76mo.Raduno annuale. dell’Associazione che si terrà domenica 12 ottobre alle ore 10,30 presso la sede sociale di Via Garrone n 20, dopo la Santa Messa alle ore 9,30 nelle chiesa dei Ciudin di Via Alessandro Manzoni 6.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca | 29 settembre 2025, 10:46
Francesco Radaelli nuovo presidente dell' Associazione Ex Ciudin di Vercelli
«Rngrazio lo storico presidente uscente Luigi Casalino per tutto quanto di bene ha fatto».
Domenica 30 Agosto alle ore 16,30 presso la sede Sociale di Via Garrone sì è riunita l'assemblea dell' Associazione Ex Ciudin di Vercelli per il rinnovo del presidente.