Jiujitsu, la stagione di Ferrero si apre con 4 ori

Quattro ori è il bottino finale della trasferta sarda di Pietro Ferrero, fortissimo atleta della Pro Vercelli BJJ, che, domenica, ha partecipato al Sardinian Open.

Prima gara della stagione 2025/'26 della Unione Italiana Jiujitsu, il Sardinian Open è una gara classica che da 10 anni segna l’inizio della BJJ Week, il camp di Jiujitsu più grande al mondo che svolge nella settimana seguente a Cagliari, con la presenza di diversi campioni mondiali a tenere gli stage e circa 1000 atleti da tutti il mondo a esercitarsi. La gara ha preso il via al mattino con le competizioni nogi ( senza kimono) dove l’atleta della Pro Vercelli BJJ ha gareggiato nei pesi medi adulti dove si è imposto, guadagnando il diritto di combattere negli assoluti (tutti i medagliati di tutte le categorie di peso insieme) dove si è nuovamente qualificato primo.

Al pomeriggio c’è stata la gara con kimono che ha seguito lo stesso copione: vittoria per Ferrero in categoria adulti e assoluti. Quattro ori è il bottino finale dell'atleta vercellese che con 9 Ko, tutti per leva al piede e soffocamento a triangolo, e nessun punto subito contro, apre alla grande la stagione agonistica italiana. Il prossimo appuntamento vedrà Ferrero in gara al campionato europeo U21 della Jiujitsu International Federation, il 2 ottobre ad Anversa, con i colori della Nazionale Italiana. La gara si presenta molto difficile per la presenza di atleti già campioni mondiali e continentali, ma Ferrero promette che darà battaglia.