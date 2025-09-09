Sbarcano a Vercelli gli animali giganti di Cracking Art

Le chiocciole di piazza Roma, l'elefante in parco Kennedy, un coniglio all'imbocco di viale Garibaldi, i lupi dietro San'Andrea e i cigni allo Spazion Gioin. E' iniziata la posa delle opere di Cracking Art che, da mercoledì, danno vita alla mostra "Artenatura". Oltre oltre 50 animali, realizzati in plastica rigenerata, che popoleranno strade, piazze e cortili della città.

La mostra a cielo aperto che promuove l’attenzione all’ambiente parte nei giorni di Risò, ma resterà allestita per tutto l'autunno, colorando la città con le installazioni giganti. «E' il modo di fare Cultura in mezzo alla gente, richiamando l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente - sottolinea il sindaco, Roberto Scheda che ha assistito con gli assessori allo "sbarco" delle installazioni - Ogni creatura assume un significato simbolico e accompagna vercellesi e turisti nel percorso diffuso che racconta la nuova narrazione ecologica e culturale. È un invito a guardare la nostra amata Vercelli con occhi nuovi, riscoprendo il valore dell’arte come strumento di consapevolezza e rigenerazione» aggiunge.

Il Comune ha lanciato vari concorsi per studenti e turisti legati alla mostra che resterà allestita fino all'11 gennaio: testimonial dell'iniziativa sono la ginnasta della Libertas Giulia Perotti e lo spadista della Pro Vercelli Ettore Leporati.