Prosegue "52-2000", l’impresa dei runner biellesi tra fatica e montagna VIDEO

Prosegue "52-2000" l'iniziativa partita ieri mattina alle 3:58 dalle Piane di Coggiola, in provincia di Biella che vede protagonisti i giovani runner biellesi Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto. Nella serata di ieri hanno concluso il primo giorno sotto al Monte Bo e oggi sono al giro di boa.

"La prima tappa è stata molto dura - racconta Francesco Nicola - , abbiamo affrontato un dislivello di 6 mila metri, circa 80 km, ma ce l'abbiamo fatta".

Dopo la sosta nelle baite sotto al Bo, oggi i due ragazzi affronteranno i 26 -2000. Unico neo è il tempo che potrebbe incidere sul percorso. Il meteo dà infatti qualche temporale che potrebbe costringere Francesco Nicola e Gabriele a rivedere i loro piani.

Il viaggio dovrebbe concludendosi domenica 10 agosto a Graglia.