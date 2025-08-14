"52-2000", iniziata l'avventura sulle montagne biellesi FOTO e VIDEO

iniziativa "52-2000" è partita questa mattina alle 3:58 dalle Piane di Coggiola, in provincia di Biella.

I protagonisti, i giovani runner Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto, affiancati da Margherita De Giuli e Giacomo Cerutti, hanno intrapreso la salita verso la Punta del Monte Barone.

Dopo circa 47 minuti, il gruppo ha raggiunto il Rifugio Monte Barone (ore 4:45), sotto una leggera pioggia e qualche sibilo di vento. Alle 5:19 hanno toccato la vetta del Monte Barone, per poi iniziare la discesa.

Durante il rientro, alle 5:30, li attendeva al rifugio una calorosa accoglienza accompagnata da una lauta colazione, preparata con cura dai gestori Mara e Paolo.Un momento di ristoro prezioso, prima della ripartenza.

Rifocillati, i ragazzi hanno fatto ritorno alle Piane di Coggiola, dove li aspettavano le biciclette per proseguire verso Piana del Ponte, all’interno dell’Oasi Zegna. La partenza in bici è avvenuta alle 6:28.