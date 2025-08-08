‘Confidare’ consolida la crescita nel primo semestre 2025

È tempo di bilanci per Confidare, primo Confidi italiano ad aver approvato un Bilancio di Sostenibilità, cogliendo appieno i trend economici e valoriali del momento.

È tempo di numeri: il semestre si chiude con un +26% nelle attività di garanzia e un +290% sul fronte del credito diretto rispetto allo stesso periodo del 2024. Una crescita importante, che lascia ben sperare per un altro anno all’insegna dello sviluppo e dell’espansione.

Il Confidi con sede a Torino, vigilato da Banca d’Italia e con oltre 50 anni di storia consolidata nel settore delle garanzie, prosegue con decisione l’estensione dei finanziamenti diretti alle PMI, sostenendone progettualità e visione futura.

Confidare si conferma così un partner affidabile e privilegiato, un vero e proprio carburante per l’economia locale, a supporto di artigianato, manifattura, servizi e piccola industria.

“I risultati che abbiamo registrato confermano la solidità del nostro approccio e l’efficacia delle strategie adottate. Continuiamo dunque, con impegno ed entusiasmo rinnovati, sulla strada intrapresa, ampliando i rapporti con le realtà produttive del territorio, guardando globalmente ma agendo localmente”, spiega Adelio Giorgio Ferrari, Presidente di Confidare S.C.p.A.

Per il Direttore Generale Andrea Ricchiuti, “I numeri in oggetto sono il frutto di una filosofia che fa dell’ascolto delle esigenze dell’imprenditore il punto di partenza per una strategia su misura, precisa e mirata. Crediamo che l’interazione tra mondo del credito e produzione debba oggi sempre più fondarsi su un approccio nuovo, più umanizzato, che – nel rispetto dei parametri – consenta di massimizzare il potenziale dei progetti di business, integrando e valorizzando l’ampia gamma di strumenti finanziari costantemente aggiornati al servizio delle imprese”.

Maggiori informazioni su www.confidare.it