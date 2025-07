In's: a Crescentino il nuovo punto vendita

iN’s Mercato continua a crescere e sceglie Crescentino per inaugurare un nuovo punto vendita in via Viotti 5, pronto ad accogliere i clienti da mercoledì 30 luglio. L’apertura segna una nuova tappa nel percorso di crescita e rinnovamento dell’insegna italiana discount, attiva con oltre 560 negozi in tutto il Paese.

Il nuovo store si estende su una superficie di 900 mq e nasce all’interno di un contesto urbano commerciale, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta al comfort e alla sostenibilità. Progettato secondo il format più recente dell’insegna, il punto vendita propone un layout moderno e funzionale, studiato per garantire un’esperienza di acquisto comoda e piacevole.

Il negozio è dotato di un impianto fotovoltaico da circa 90 kW e di sistemi di condizionamento a pompa di calore, soluzioni che confermano l’impegno di iN’s verso la riduzione dell’impatto ambientale. I banchi frigo sono interamente provvisti di porte, a garanzia di maggiore efficienza energetica e conservazione ottimale dei prodotti. A completare l’impianto, l’illuminazione led a basso consumo energetico accompagna il cliente lungo tutto il percorso d’acquisto. A disposizione dei clienti anche un parcheggio privato, pensato per agevolare la spesa in ogni momento della giornata.

L’apertura del punto vendita di Crescentino si inserisce all’interno del piano di restyling 2025 di iN’s, con format rinnovati, reparti più funzionali, un’offerta ampia e curata e spazi progettati per rispondere meglio alle esigenze quotidiane dei consumatori. Il reparto ortofrutta propone ogni giorno oltre 130 referenze di frutta e verdura fresca e di stagione; la pescheria include prodotti freschi, surgelati e conservati, mentre la macelleria offre oltre 50 tagli selezionati. Completano l’offerta i reparti gastronomia, panetteria, latteria e salumi & formaggi, con piatti pronti e specialità pensate per ogni momento della giornata, dalle ricette tradizionali a proposte internazionali.

“Crescentino rappresenta una tappa significativa nella nostra strategia territoriale – commenta Moreno Fincato, direttore generale di iN’s Mercato –. Con questo punto vendita vogliamo coniugare innovazione e radicamento, offrendo ai nostri clienti un ambiente per vivere la spesa come un’esperienza di prossimità, efficienza e relazione”.