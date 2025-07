International Camp e settimane in Valsesia: per i Bugs un'estate piena di esperienze entusiasmanti

Massima certificazione FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) per la Società Minibasket Vercelli Bugs che ha ricevuto il titolo meritorio Platinum Plus (gli altri platinum, gold plus e gold). Un. riconoscimento prestigioso frutto del lavoro quotidiano di anni, dell'entusiasmo, della formazione, della condivisione di aspetti tecnici, della visione comune di un ambiente in costante divenire con l’obiettivo di renderlo il più educativo e stimolante possibile. «Lo staff dei Bugs - spiegano dalla società - è un gruppo che lavora insieme da oltre dieci anni, dimostrando consapevolezza nelle scelte, amicizia e condivisione, aggiungendo tasselli importanti di anno in anno».

Per atleti e allenatori l'estate è stata ricca di esperienze stimolanti. A giugno Vercelli è tornata protagonista con l’International Camp, che ha riportato l’esperienza internazionale in città, con una settimana di sessioni tenute da 8 coaches provenienti da altrettanti paesi stranieri differenti, e 80 cestisti che si sono messi alla prova in sessioni di allenamento in lingua inglese, spagnola e portoghese.

Infine è stata la volta dell’ormai consueto Valsesia Camp: Piode e Scopello hanno visto giocare 220 atleti suddivisi in due turni settimanali, di cui ben 60 i vercellesi che si sono cimentati in una settimana di pallacanestro, canyoning, attività di animazione, gare individuali, tornei serali e tutto quanto un’esperienza residenziale può fornire e stimolare.

Ora è tempo di meritate vacanze estive, ma soprattutto di programmazione e ripartenze per una nuova ed entusiasmante stagione sportiva. «Tutto lo staff è concentrato per verificare spazi palestre, istruttori, testare vecchi e nuovi progetti, per un minibasket sempre più avvincente, inclusivo e #forlife - spiegano dai Bugs -. Con il mese di settembre inizieranno i corsi, dei quali i dirigenti renderanno disponibile a breve la programmazione, attraverso i canali ufficiali e le pagine social. Quest’anno l’annata in ingresso sarà quella degli atleti e delle atlete nati/e nell’anno 2020, che andranno a costituire il gruppo dei Pulcini, la prima leva dei gruppi, suddivisi per età, che andranno a comporre le squadre della nuova stagione sportiva agonistica».

Resta sempre attivo anche il reclutamento su tutte le annate, e i progetti legati ai gruppi femminili, ove i Bugs sono all’avanguardia da anni, con notevoli risultati in termini numerici e di qualità. Anche sull’anno a venire, sarà tempo di open day, per far provare a tutti il bellissimo sport della pallacanestro. Per chiunque desiderasse avere informazioni, i dirigenti sono disponibili attraverso i canali ufficiali, o mettendosi in contatto con Stefano al 346.5847510 o Luca al 349.7241599.