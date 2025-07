L’impegno sociale della cooperativa Piemonte Latte: il latte donato alla Comunità Cenacolo per la Festa della Vita

Da sempre Piemonte Latte si dimostra infatti attenta e solidale nei confronti della Comunità Cenacolo, un’associazione saluzzese fondata nel 1983 da Suor Elvira con l’obiettivo di accogliere e accompagnare persone che vivono situazioni di disagio, in particolare giovani segnati da dipendenze, solitudine o difficoltà familiari. Ogni settimana la cooperativa dona pressoché gratuitamente alla Comunità il latte necessario allo svolgimento delle sue attività, e, quando possibile, anche prodotti caseari prossimi alla scadenza o eccedenze di produzione, contribuendo a ridurre gli sprechi e garantendo cibo sano e nutriente a chi è in difficoltà.

Si tratta di una scelta dettata dalla volontà di essere solidali con la Comunità saluzzese, che offre ai giovani accolti un percorso di recupero basato sulla condivisione, sulla preghiera, sul lavoro manuale e sul sostegno reciproco all’interno di case-famiglia presenti ormai in vari Paesi del mondo. Oggi il Cenacolo accoglie centinaia di ragazzi e ragazze in decine di comunità sparse in Europa, Africa e America Latina.

Questo impegno si intensifica ogni anno proprio nel mese di luglio, il periodo dell’anno in cui viene organizzata dalla Comunità la Festa della Vita, che riunisce amici, famiglie, ex ospiti e sostenitori della comunità in tutte le strutture presenti nel mondo.

Per questa occasione, che quest’anno si terrà dal 10 al 13 luglio, la cooperativa Piemonte Latte incrementa il proprio contributo donando altro latte che sarà utilizzato per i pasti preparati nei giorni della festa, alla quale sono attese migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

“Il nostro sostegno alla Comunità Cenacolo nasce dalla convinzione che la cooperazione debba avere un ruolo sociale attivo” commenta Roberto Morello, Presidente della cooperativa Piemonte Latte. “Questa donazione non è un gesto isolato, ma si inserisce a pieno titolo nella missione più profonda della cooperazione: crediamo infatti che essere una cooperativa significhi anche e soprattutto condividere il valore generato con chi ha più bisogno, nella convinzione che il benessere di una comunità si costruisca insieme”.

Il supporto a iniziative come quelle della Comunità Cenacolo testimonia l’attenzione di Piemonte Latte e della cooperazione nei confronti del suo territorio, ma anche il desiderio di contribuire concretamente al sostegno di progetti di inclusione sociale, in linea con i valori cooperativi che guidano l’azione della cooperativa fin dalla sua fondazione.