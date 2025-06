Consegna dei Patentini dello Smartphone alla scuola Verga

Nell’Aula Magna della scuola “ L. Verga”, plesso dell’I.C. Ferraris, si è svolta la cerimonia di consegna delle Patenti di Smartphone ai ragazzi delle classi prime di numerose scuole della provincia di Vercelli. Si tratta del momento conclusivo di un progetto regionale coordinato nel nostro territorio dall’ ASL di Vercelli, al quale hanno preso parte l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Polizia di Stato, l’Arpa ed il Liceo Cattaneo di Torino come formatori dei docenti che hanno poi lavorato con i ragazzi nelle classi. Il progetto si svolge da diversi anni secondo un format che è stato strutturato a livello regionale e che nella nostra provincia ha consentito a circa seicento alunni per anno di seguire lezioni ed attività mirate a promuovere un uso più consapevole e corretto dei dispositivi elettronici con cui si affacciano al mondo del web, ricco di opportunità, ma

anche di insidie. La novità di quest’anno è che per la prima volta anche un gruppo di studenti delle prime classi dell’Istituto Superiore Cavour ha conseguito la Patente di secondo livello, un approfondimento che ha l’obiettivo di consolidare le conoscenze già acquisite e di promuovere comportamenti adeguati, anche tramite le modalità della peer education. Sono intervenuti alla cerimonia di questa mattina la dottoressa Raffaella Scaccioni, dell’ASL, l’ispettore capo della Polizia postale Luigi Ferrero e la professoressa Maria Teresa Novella,referente per il bullismo ed il cyberbullismo dell’UST di Vercelli che hanno consegnato ai rappresentanti delle scuole secondarie di Primo grado Verga, Ferrari, Rosa Stampa di Vercelli e di quelle di Arborio, Asigliano, Borgo d’Ale e dell’Istituto Superiore Cavour di Vercelli i meritati patentini.

La cerimonia è stata preceduta da un altro momento importante, la consegna di tre borse di studio elargite dal Comune di Vercelli agli studenti che, nel passato anno scolastico, hanno superato l’esame di terza media con la massima valutazione e la lode: Irene Di Carlo, Eleonora Pinto e Laura Protto, sono state premiate stamattina dall’assessore all’Istruzione Maria Grazia Ennas, intervenuta alla cerimonia.