Candia, piccola serra in casa: denunciato un 51 enne

Nel corso del servizio perlustrativo nel territorio di competenza, i carabinieri della stazione Carabinieri di Candia Lomellina hanno denunciato a piede libero un 51enne, già noto alle forze dell'ordine, dopo averlo trovato in possesso di una sigaretta contenente mezzo grammo di marijuana. L'uomo è stato sottoposto a controllo mentre stava percorrendo a piedi via Marconi.

A seguito di perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno poi scoperto, all’interno della camera da letto in uso all'uomo una vera e propria serra artigianale realizzata con un pannello e una lampada led per la coltivazione, un estrattore d’aria per il mantenimento della temperatura, due motorini per il ricircolo acqua e due frigoriferi portatili.

All’interno della serra sono state rinvenute tre piante di marijuana dall’altezza di circa 60 centimetri, due buste in plastica contenente marijuana rispettivamente dal peso complessivo di 120 grammi, una decina di rami con inflorescenza essiccata per un peso di circa 230 grammi, un bilancino di precisione, una bilancia e un grinder (trita erba).

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, e la sostanza stupefacente è stata repertata per i successivi accertamenti di competenza del laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Milano. L’uomo invece è stato denunciato per produzione di sostanze stupefacenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.