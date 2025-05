«Il Governo taglia sulla sicurezza delle strade per finanziare il ponte sullo Stretto»

Riceviamo e pubblichiamo.

Negli scorsi giorni il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha comunicato di un taglio del 70% alle risorse per la messa in sicurezza delle strade provinciali per il biennio 2025-2026. Meno fondi per la manutenzione significano strade più pericolose, maggiore rischio di incidenti, un freno allo sviluppo economico del territorio e disagi per la viabilità, soprattutto in territori fragili dal punto di vista idrogeologico, come hanno ulteriormente purtroppo dimostrato gli ultimi eventi alluvionali delle scorse settimane. Un taglio del 70% delle risorse per la manutenzione di strade provinciali, mentre invece qualsiasi automobilista potrebbe testimoniare l’assoluta esigenza di un aumento di queste ultime, toccherà in modo molto preoccupante anche il vercellese. Nello specifico, un taglio di 2.136.052,00 euro per le annualità 2025 e 2026 su un totale di 3.051.503,00 euro assegnati in precedenza per quelle annualità. Un totale di 3.661.804,00 euro tagliati tra le annualità 2025 e 2028. In sintesi, il Governo ha aumentato di 1,1 miliardi di euro le risorse per costruire il Ponte sullo Stretto, sottraendoli alle province per la manutenzione delle strade. Si tratta oltretutto di risorse già messe a bilancio, essenziali per opere già progettate e di cui i territori hanno bisogno. Sembrerebbe una barzelletta ma purtroppo è la realtà: un Governo che dimostra nuovamente la sua totale indifferenza verso le reali esigenze dei cittadini e degli Amministratori locali.