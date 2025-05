Cds – La tua casa della salute è già un punto di riferimento per Vercelli

CDS – La tua casa della salute, network di poliambulatori specialistici e odontoiatrici che conta 38 strutture tra Liguria, Piemonte e Sardegna, è già un punto di riferimento per la comunità Vercellese con oltre 3.000 pazienti presi in carico e circa 3.500 prestazioni erogate poche settimane dopo l’inaugurazione.

CDS offre un modello capace di coniugare tempi di attesa rapidi, prezzi accessibili, tecnologie di ultima generazione, medici di grande esperienza e capillarità sul territorio.

Nel 2025 CDS continuerà il proprio percorso di espansione con un piano di investimenti da 30 milioni di euro per ampliare la propria presenza, anche in nuovi mercati come la Sardegna, e per rafforzare, grazie a consolidate partnership con i più importanti player nazionali ed internazionali nella tecnologia applicata alla sanità come Siemens ed Esaote, il livello di tecnologia presente nelle proprie strutture.

Fondata nel 2013, CDS-Casa della Salute è, dal 2020, controllata da Italmobiliare, una delle principali holding di investimento italiane, quotata alla Borsa Italiana e controllata dalla famiglia Pesenti, che ha dato grande impulso al piano di sviluppo di CDS, che impiega oggi 600 dipendenti e oltre 900 medici ed eroga ogni anno più di 1,1 milioni di prestazioni sanitarie.

La struttura CDS di Vercelli, situata in via XX Settembre, offre prestazioni di diagnostica per immagini, visite specialistiche in tutte le categorie, esami di laboratorio, odontoiatria e medicina dello sport, mettendo al centro della propria azione il valore della prevenzione.

CDS – La tua casa della salute non solo si impegna a garantire l'accesso alle cure per tutti, ma sta anche tracciando un cammino verso una crescita sostenibile che tenga conto del benessere delle persone, del territorio e dell’ambiente. L’obiettivo è diventare un modello di sanità responsabile e sostenibile, capace di affrontare le sfide future con una visione inclusiva e lungimirante.