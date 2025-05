Ridurre il sale e controllare l'ipertensione: le iniziative dell'Asl per la salute

L’ambulatorio sull'ipertensione, afferente alla struttura complessa Medicina Interna dell’ospedale di Vercelli, parteciperà alla giornata mondiale dell’ipertensione con un’iniziativa a libero accesso in programma nel pomeriggio di lunedì 19 maggio. Dalle 14 alle 18 chi vorrà potrà sottoporsi ad attività di misurazione della pressione e di counseling su automisurazione.

L’ambulatorio dedicato all’ipertensione arteriosa si trova al quarto piano dell’ospedale Sant’Andrea, lato sinistro. Ad accogliere chi aderirà all’iniziativa ci saranno i medici che gestiscono l’ambulatorio, i dottori Erica Delsignore e Alessandro Gualerzi della Medicina Interna, diretta dalla dottoressa Roberta Re (nella foto in alto, con lo staff dell’ambulatorio). Oltre a loro anche il personale dell’Osservatorio Epidemiologico dell’ASL e gli operatori della SSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, che forniranno informazioni sulla prevenzione primaria dell’ipertensione in quanto rappresenta una condizione predisponente alle patologie croniche ed effettueranno un breve counseling motivazionale sui benefici dell’attività fisica e sulla sana alimentazione. Saranno inoltre distribuiti ai partecipanti opuscoli informativi.

L’evento è rivolto a tutti i cittadini dai 18 anni in su, che non siano già in cura per la patologia. Saranno offerti, gratuitamente e senza necessità di impegnativa, la misurazione della pressione e un counseling sull’automisurazione, come ad esempio indicazioni sull’importanza di utilizzare apparecchi validati, indicazioni sulle fasce orarie in cui provarsi la pressione e la posizione corretta da assumere.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la SIIA – Società italiana dell’ipertensione arteriosa.

«Partecipare a queste giornate di prevenzione – commenta il direttore generale Marco Ricci – rappresenta un’opportunità preziosa per prendersi cura della propria salute in modo semplice e accessibile. L’ipertensione è una patologia silenziosa ma potenzialmente molto pericolosa, ed è fondamentale intercettarla precocemente. Invitiamo i cittadini ad aderire all’iniziativa: un piccolo gesto che può fare una grande differenza».

L’iniziativa di lunedì 19 maggio arriva, peraltro, subito dopo la Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale, che si celebra dal 12 al 18 maggio. Assumere regolarmente troppo sale, infatti, può aumentare il rischio di ipertensione arteriosa, e conseguentemente di ictus e infarto, due tra le maggiori cause di morte nel mondo, responsabili di 17,9 milioni di decessi all’anno.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda non più di 5g di sale al giorno e stima che il consumo medio di sale a livello mondiale sia più del doppio (10,8g/giorno). Se l’assunzione di sale da parte della popolazione si riducesse a 5g al giorno, si potrebbero evitare 1,65 milioni di morti per malattie cardiovascolari ogni anno. Alcune azioni concrete per ridurre il consumo di sale a meno di 5 grammi al giorno sono utilizzare erbe, spezie, aglio, peperoncino, erbe aromatiche e agrumi al posto del sale per aggiungere sapore al cibo; scolare e risciacquare verdure e legumi in scatola e mangiare più frutta e verdura fresca; controllare le etichette prima di acquistare per scegliere prodotti alimentari meno salati; consumare principalmente alimenti freschi, minimamente processati; non mettere a tavola sale e salse salate, in modo che anche i più giovani della famiglia si abituino a non aggiungere il sale.