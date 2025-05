E-Distribuzione: sulle linee elettriche posizionati i dissuasori salva rapaci

Grazie all’intervento delle scorse settimane da parte del personale di E-Distribuzione, su segnalazione della Lipu, in soli 10 giorni (non consecutivi per via del meteo e altri fattori) sono stati installati 34 dissuasori, ossia delle piccole aste isolate di diversa grandezza che impediscono il contatto dei rapaci con i conduttori di media tensione, garantendo la sicurezza dell’avifauna locale. Il lavoro è stato eseguito lungo la linea denominata “Selve”, situata nelle periferiche campagne vercellesi (Comuni di Lignana e Sali Vercellese) e l’installazione è stata realizzata dalla squadra specializzata in lavori sotto tensione dell’Area Operativa Piemonte e Liguria, quindi senza disalimentare la clientela.

Si tratta di una tecnica avanzata con cui alcuni operatori altamente specializzati della Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione effettuano interventi sulla rete elettrica da 15kV, agendo direttamente sul conduttore attraverso l’utilizzo di aste e cestello isolati.

«Con l’installazione di questi dispositivi sui sostegni di E-Distribuzione i rapaci con grande apertura alare non andranno a intercettare le linee di media tensione (15kV), evitando, quindi, la folgorazione - spiega Maurizio Battegazzore, responsabile per E-Distribuzione dell’Area Operativa Piemonte e Liguria -. Inoltre, il lavoro è stato eseguito ‘sotto tensione’, ossia con una tecnica che comporta un altissimo livello di conoscenza degli impianti e della sicurezza. Tutto ciò è stato fatto senza che la clientela fosse disalimentata, evitando, quindi, un possibile disagio alla comunità locale».