Gorgonzola DOP a Cameri, 110 anni e lode di eccellenza casearia

Non solo un regime di qualità fondamentale per il territorio, ma un elemento imprescindibile della cultura lattiero-casearia del Piemonte. Il Gorgonzola DOP, con la sua storia secolare e il suo gusto inconfondibile, è simbolo dell'eccellenza artigianale e dell’impegno costante nella tutela delle tradizioni produttive.

Un prodotto che si lega a doppio filo con il territorio e con le sue imprese. In particolare con una realtà, unica nel suo genere. A 110 anni di distanza da quando un gruppo di allevatori cameresi decise di unire le forze per produrre formaggi di eccellenza partendo dal proprio latte, la Latteria di Cameri celebra la propria straordinaria storia con un evento speciale il 22 febbraio, dedicato ai soci, ai dipendenti e a tutti coloro che hanno contribuito al successo della cooperativa.

L’evento sarà l’occasione per presentare il libro "110 anni e lode di Latteria", che ripercorre il cammino della cooperativa attraverso il tempo, con visite agli impianti produttivi e un pranzo in caseificio. Un momento di celebrazione, ma anche di riflessione su un percorso fatto di dedizione, crescita e riconoscimenti internazionali.

La tradizione del Gorgonzola DOP: un patrimonio da preservare

Fondata nel 1914 e registrata come associazione cooperativa nel 1924, la Latteria di Cameri è diventata un punto di riferimento per il comparto lattiero-caseario piemontese. Negli anni ‘50 i soci erano più di 500, e la cooperativa si affermò come motore dell’economia locale. Il percorso di crescita ha portato alla costruzione della nuova sede nel 1965, seguita dal caseificio nel 2006 e dall’ampliamento del reparto di stagionatura nel 2013 e nel 2020. Oggi, con oltre un secolo di attività, la cooperativa continua a essere un esempio di eccellenza e innovazione.

Unica cooperativa piemontese tra i produttori di Gorgonzola DOP, la Latteria di Cameri riunisce 16 allevamenti che conferiscono circa 470 quintali di latte vaccino al giorno. Nel periodo estivo, inoltre, una parte del latte caprino lavorato settimanalmente proviene dalla Latteria di Crodo. Questo impegno nella selezione delle materie prime garantisce una qualità superiore del Gorgonzola DOP, formaggio che rappresenta uno dei simboli più prestigiosi del Piemonte e dell’intera tradizione casearia italiana.

Un impegno costante per la qualità e l’autenticità

“La qualità di un formaggio si costruisce sin dall’origine – spiega Gianpiero Mellone, Direttore della Latteria di Cameri –. Il nostro lavoro inizia negli allevamenti, garantendo un’alimentazione sana per il bestiame e il massimo benessere animale, fino alla professionalità degli operatori. Solo così possiamo offrire un Gorgonzola DOP d’eccellenza, lavorato ogni giorno per sfruttare al meglio la freschezza del latte”.

Alla tradizione si affianca un’attenzione costante all’innovazione. “Innovare non significa solo introdurre nuove tecnologie, ma anche saper preservare ciò che rende unico un prodotto – spiega Fiorenzo Rossino, Presidente della Latteria di Cameri –. Per questo abbiamo scelto di mantenere la produzione artigianale del Gorgonzola DOP, senza cedere alla completa automazione. È una scelta che ci permette di garantire un prodotto di altissima qualità, destinato a un pubblico che ricerca autenticità ed eccellenza”.

Il Gorgonzola dolce DOP extra cremoso: il fiore all’occhiello della Latteria di Cameri

Tra le punte di diamante della produzione si distingue il Gorgonzola dolce DOP extra cremoso "al cucchiaio", riconoscibile per la sua crosta sottile arancio-rosata. Questo formaggio è frutto di una lavorazione completamente manuale e di una stagionatura su tavole di legno, secondo i metodi tradizionali. La sua straordinaria cremosità è studiata per soddisfare i palati moderni, che ricercano un formaggio dal sapore avvolgente e dalla consistenza unica.

Dopo 110 anni, la Latteria di Cameri continua a guardare avanti con la stessa passione e dedizione che hanno guidato i suoi fondatori. Forte della sua storicità e del valore del Gorgonzola DOP, la cooperativa prosegue la sua missione di valorizzazione di un patrimonio caseario unico al mondo, sempre nel rispetto della qualità e dell’autenticità.

Un lavoro che viene valorizzato anche dal progetto Piacere Piemonte, promosso da Confcooperative Fedagripesca Piemonte e da Gestcooper, che da anni promuove la conoscenza dei regimi di qualità piemontesi e sensibilizza sull’importanza del consumo consapevole.