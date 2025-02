Asigliano: addio ad Antonio Dattrino, giornalista e studioso delle tradizioni locali

Asigliano dice addio ad Antonio Dattrino, grande appassionato della storia e delle tradizioni del suo paese che ha raccontato per decenni dalle pagine del giornale La Sesia. Dattrino aveva 85 anni: «Un uomo straordinario che ha saputo vivere, raccontare e amare la sua Asigliano come un figlio. Devoto a San Vittore fu anche Priore con la sua amata Carla. Da sempre corrispondente del giornale la Sesia, è stato anche noto scrittore di libri e testi rappresentanti la storia della nostra comunità», si legge in una nota dell'amministrazione comunale.