Calcio vercellese: il punto su Promozione e Prima categoria

Promozione

Periodo non felice per la Virtus Vercelli battuta dagli Orizzonti C.A. (2-0, marcatori Giovanizzo e Comentale), i gialloneri cercano di ritornare al successo ospitando la coriacea Fulgor Chiavazzese. Invece gli Orizzonti C.A. saranno in trasferta con il Ceversama. Nel girone D il Trino vittorioso sull’Albese 4-2 (tripletta di Vergnasco e MeoDefilippi) incontra il Sommariva Perno. I trinesi sono ad appena 2 punti dalle capoclassifica Alessandria e San Mauro, quindi in piena corsa promozione.

Classifica girone D: San Mauro, Alessandria 33, Valli Borbera 32, Casale, Trino 31, Albese 28, San Damiano 27, Santostefanese 26, Sommariva Perno 25, Canelli, Castellazzo Bormida 22, Gaviese 21, San Giacomo Chieri 19, Novese, Gassino 14, Pavarolo 11,

1^ Categoria

La 4^giornata del girone di ritorno propone il derbissimo Livorno/Bianzè – Cigliano. Umori differenti nelle due squadre: il Cigliano ha vinto largo con le Torri Biellesi (3-0 reti di Genestrone, Varacalli e Lo Schirico) puntellando una classifica non proprio entusiasmante; mentre il Livorno/Bianzè ha visto sfuggire i 3 punti a 12 minuti dalla fine (2-2 con la Crescentinese, realizzatori Marteddu e Sirgiovanni), per l’undici di Di Bartolo erano andati a segno Panipucci su rigore ed Urena. Proprio Marteddu e C. sono in viaggio per affrontare il forte Banchette Colleretto. Il Santhià battuto sul filo di lana (3-2 al 90’ con reti di Candela e Dosso) dal Borgolavezzaro riceve il Trecate, infine la Pro Palazzolo cerca di sfruttare il turno casalingo ospitando la Valdilana Biogliese. Il team di Roberto Manzo ha ottenuto un pareggio di qualità (1-1) sul campo della capolista La Vischese, goleador Petrillo.

Classifica: La Vischese 40, Valle Elvo 36, Banchette Co. 34, Gaglianico 33, Valle Cervo/Andorno 30, Ponderano 29, Livorno/Bianzè 27, Trecate 25, Junior Torrazza, Santhià 20, Pro Palazzolo, Torri Biellesi 19, Valdilana Biogliese 18, Cigliano, Borgolavezzaro 17, Crescentinese 12.