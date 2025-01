La Pro sfiora l'impresa in casa della capolista Padova

Come annunciato Pro in verde Palmeiras, Padova con una casacca celebrativa, stile Feyenoord, per l'anniversario di fondazione. Banchini getta subito nella mischia Siafa che farà coppia d'attacco con Coppola, vista la squalifica di Comi; rispetto al match con il Caldiero un solo cambio: a centrocampo torna Louati per l'infortunato Contaldo. Match subito interrotto: al 2' infortunio a Perrotta: nulla di serio. Primo angolo per la Pro al 4': senza esito. 9': Coppola appoggia per Siafa che dal limite calcia alto. Pro che in questa prima fase riesce a non farsi chiudere dalla capolista. Giallo per Siafa (12') per un fallo su Faedo. Iezzi sbroglia in angolo una pericolosa incursione dei biancorossi. 16' Rizzo para senza problemi una conclusione dalla distanza di Liguori. Gara spezzettata con interventi "robusti" da entrambe le parti. Ammonito Iotti (25'). 30': Pro in vantaggio: autogol di Fusi: nell'azione sulla destra: Louati per Siafa il cui centro deviato di testa da Fusi beffa Fortin: 0-1. Vantaggio sostanzialmente meritato per i bianchi che, pur in un match equilibrato, si è dimostrata più propositiva e senza timori. 34': Pro vicina al raddoppio: Siafa servito da Coppola entra bene in area sull'out destro e da posizione defilata cerca l'angolo più lontano. Bell'azione della Pro. Ultimi 5' minuti del primo tempo. Padova avvolgente anche se non sempre preciso negli appoggi; vercellesi pronti a partire in ripartenza. 2' di recupero. Padova in attacco. 47' angolo per il Padova: nulla di fatto. Negli spogliatoi con la Pro avanti 1-0. Sinora buona prestazione dell'undici di Banchini che pur soffrendo l'assalto finale dei patavini non ha corso pericoli.