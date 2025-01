Frontale a Cigliano: due persone in ospedale

Due persone sono rimaste ferite in un frontale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 gennaio, in via Giovanni Bobba a Cigliano. Le cause dello sontro, avvenuto intorno alle 19, sono al vaglio delle forze dell'ordine: per estrarre uno dei conducenti è stato necessario l'intervento della squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris: il personale si è subito adoperato, utilizzando tecniche di primo soccorso sanitario, per liberare il conducente, poi affidato alle cure dei personale sanitario. I feriti sono stati trasportati rispettivamente negli ospedali di Chivasso e Novara. A ricostruire dinamica e responsabilità penserà la pattuglia dei carabinieri di Cigliano.