A fuoco un silos per la raccolta degli scarti di legname

Non ci sono feriti ma rilevanti danni nell'incendio di un silos di raccolta scarti di lavorazione del legno divampato nel pomeriggio di sabato a Campertogno. Le fiamme si sono propagate anche a una parte del tetto adiacente e, per la messa in sicurezza, sono intervenute una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Varallo e del distaccamento Volontario di Alagna.