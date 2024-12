Skating Vercelli, incetta di medaglie alla 13° tappa nazionale MSP 2024

Ultimo appuntamento agonistico per il 2024 dei pattinatori A.S.D. Skating Vercelli, che hanno gareggiato nella specialità Singolo, Solo Dance e Quartetti, in occasione della 13° tappa nazionale MSP 2024, disputata sul nuovo parquet del Pala Dal Lago a Novara.

La prima bellissima giornata di gara ha visto impegnati queste validissime atlete bianco-rosse, nella specialità Solo Dance categoria "Jeunesse Nazionale F.le", Anita Berveglieri ha ottenuto la medaglia d’oro, con un’entusiasmante esecuzione del suo nuovo programma gara “La Fenice”.

Nella specialità Singolo, nella categoria “Professional Giovani Livello 3 F.le”, intero podio targato Skating Vercelli, oro con Asia Palemburgi, argento con Beatrice Botta e bronzo con Eleonora Michieletti, tutte strepitose nell’esecuzione dei loro programmi. Nei “Master Giovani Livello 4 F.le”, oro con la bravissima Eleonora Finotto. Nei “Grandi Giovani Livello 4 F.le”, ottima quarta piazza di Marina Dermishi, seguita al sesto da Greta Giolo, al settimo da Giulia Buzzoni, all’ottavo da Virginia Agnelli e al nono da Giorgia Porru.

Nella restanti categorie, in cui lo Skating presentava atleti sono arrivate tutte medaglie d’oro, con prestazioni che ben fanno sperare per la prossima stagione ed evidenziano il serio lavoro, svolto quotidianamente dal team atleti e tecnici bianco rossi: “Under Giovani Livello 4 F.le” con Martina Giolo, “Under Giovani Livello 2 F.le” con Anna Ranieri, “Under Giovani

Livello 3 F.le” con Sofia Franchin, “Under 2 Livello 3 F.le” con Arianna Demaria, “Master Giovani Livello 3 F.le” con Aurora Corraro e “Professional Giovani F.le” con Giulia Cecchettin.

Anche nella specialità Coppie Danza i giovani pattinatori Skating conquistano due fantastiche medaglie d’oro, rendendosi protagonisti di bellissime e simpatiche prove, Anna Rametta con Filippo Failla nella categoria “Propedeutica B” e Matilde Romagnoli con Sebastiano Polloni negli “Esordienti”.

Domenica 08, è stato il turno agonistico della specialità Gruppi e un’altra medaglia, questa volta d’argento, è stata conquistata dalle fantastiche atlete del Quartetto A.N.I.M.A.: Alessia Chiodo, Nausicaa Cortopassi, Martina Giolo e Ilaria Zarbo.

Tutti le talentuose pattinatrici dello Skating nonostante alcune fossero al debutto in una competizione di questo calibro e ci fosse pertanto molta emozione, hanno saputo dare il massimo. I tecnici Skating, a fine gara hanno dichiarato la loro piena soddisfazione per le prestazioni dei loro giovani e tenaci atleti, un plauso alla costanza e alla tanta passione di queste brave atlete.