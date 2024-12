Banchini: «Con il Renate voglio la stessa intensità delle prime due partite»

Quattro punti in due partite. Questo il bottino della Pro Vercelli targata mister Marco Banchini che venerdì alle 20.30 sarà ospite del Renate. Il tecnico bianco analizza il match contro i lombardi: "I risultati contro Pro Patria e Feralpi sono stati importanti per la classifica e il morale. Ma non c'è tempo per respirare. Siamo in una posizione nella quale, come dicevo al mio arrivo, dobbiamo pensare unicamente a fare risultato nella maniera più semplice. Poi ci sarà eventualmente la possibilità di applicare altre soluzioni. Per questo anche a Renate spero di vedere quella stessa intensità e continuità dei primi due incontri".

Un Renate che, dopo un periodo difficile, si è ripreso. "Come si batte il Renate? Mantenendo se possibile, la stessa identità che la squadra sta cominciando ad avere. Fare estremamente attenzione in ogni settore del campo. I neroazzurri sono una squadra con buone individualità, che sa "fare male" in diverse situazioni. Quindi, com'è avvenuto contro la Feralpi dovremo essere "una squadra" con i giocatori che si sacrificano aiutando i compagni. Ecco vedere questo atteggiamento contro la terza forza del torneo, mi ha dato fiducia quanto la vittoria e i complimenti del patron della Feralpi e del tecnico Diana. Non abbiamo risolto i nostri problemi ma questa è la mentalità giusta per poterne uscire. E anche il pubblico nel finale si è identificato con la squadra".

In difesa mancherà Clemente squalificato. Il reparto che era sembrato più compatto con l'arrivo del nuovo allenatore: "Tutti devono mettersi a disposizione sua in fase difensiva che in interdizione e attacco. Come dicevo la squadra dev'essere unita e compatta per superare eventuali assenze. Tra l'altro oltre a Clemente mancheranno gli infortunati Carosso, Dell'Aquila, Cugnata, Louati cui si è aggiunto Iezzi operato per un colpo al setto nasale, quindi per la trasferta di Renate''.

Con la Feralpi la Pro è tornata al gol, con Coppola che ha dimostrato di sapersi integrare con Comi: "Un allenatore deve saper sfruttare al massimo le potenzialità dei propri calciatori. Sappiamo le qualità di Comi che possono essere migliorate avendo accanto un attaccante con le caratteristiche di Coppola che, comunque, non è l'unico in organico a poter interagire al meglio con Comi''. Attualmente la Pro è fuori dai playout e facendo risultato con il Renate potrebbe 'girare' fuori dalla linea rossa: "Io la classifica comincio a guardarla con interesse solo da marzo. Per ora dobbiamo pensare a fare risultato, crescere e migliorare''.