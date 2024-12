Controlli rafforzati sulle strade, nei luoghi di ritrovo e nelle zone a rischio: il piano sicurezza per le festività

Controlli rafforzati sulle strade, nei luoghi di ritrovo dei giovani e, in generale, in tutte le realtà maggiormente sensibili sul fronte della scarsa sicurezza e dei reati predatori. E' il piano che le istituzioni metteranno in campo nel corso del periodo delle feste definito nella mattina di giovedì 12 dicembre, nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto, Lucio Parente.

Nel corso della riunione è stata analizzata la situazione della sicurezza e dell’ordine pubblico a Vercelli e in provincia ed è stato espresso parere concorde sulla pianificazione di mirate attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, suscettibili di possibile incremento durante le prossime festività natalizie e di fine anno in virtù della maggiore circolazione di persone, denaro e merci. Sarà prevista l’adeguata intensificazione dell’azione di vigilanza nei confronti degli obiettivi ritenuti sensibili e a rischio, al fine di elevare il livello della sicurezza percepita.

Con l’approssimarsi delle festività verrà previsto il potenziamento delle attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente attrattive sia sotto il profilo turistico, sia sotto il profilo commerciale, nonché ai siti che ospitano eventi di intrattenimento e ricreativi, ove possono registrarsi significativi assembramenti. Inoltre, in previsione dei maggiori volumi di traffico, lungo le arterie stradali e autostradali, nelle fasce orarie e lungo le tratte viarie considerate esposte a maggiore rischio di congestionamenti, è stato previsto il potenziamento dei servizi di vigilanza e sicurezza coinvolgendo anche gli scali ferroviari e le reti del trasporto pubblico. Con l'obiettivo di ridurre il fenomeno dell'incidentalità stradale e delle stragi del sabato sera, saranno monitorati anche i luoghi di ritrovo e aggregazione giovanile, al fine di prevenire la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti, nonché la vendita di alcool ai minori e l’abuso di sostanze alcoliche da parte dei maggiorenni.

Alla riunione hanno preso parte il Procuratore reggente della Repubblica, Mariaserena Iozzo, il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, il consigliere delegato della Provincia, Luca Lifredi unitamente a Marco Ferraris, il Questore, Giuseppina Suma, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Pier Enrico Burri, il Comandante del Nucleo P.E.F della Guardia di Finanza, Fabio Ciancetta, il dirigente della Polizia Stradale, Cinzia Principio, per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Primino Pareglio insieme al vice Direttore, Giorgia Colone e il Comandante della Polizia Locale, Ivana Regis.

In relazione al concorso offerto alle Forze di Polizia dal contingente militare “Operazione Strade Sicure” nei servizi di vigilanza e controllo del territorio, hanno preso parte alla riunione anche il Comandante del Reggimento Artiglieria a Cavallo Caserma Scalise, di Vercelli, Andrea Martinelli, il Comandante del Reggimento “Nizza Cavalleria 1°” di Bellinzago Novarese, Federico Boldrin e il Comandante del Complesso Minore “Bravo 5” di Vercelli, Angelo D’Oronzo accompagnato da Massimo Caputo.