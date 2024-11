Incendio a Santhià, preoccupazione in via Dante

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate, nella mattina di venerdì 22 novembre, poco dopo le 9, per un incendio divampato in un alloggio al terzo piano di un condominio di via Dante.

Al lavoro il personale del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, di quello volontario di Santhia, insieme agli equipaggi di Vercelli muniti di autoscala e del carro aria