Marta Saccagno ospite del Soroptimist Club Vercelli

E’ stata Marta Saccagno la protagonista dell’incontro tenutosi il 13 novembre con le Soroptimistevercellesi presso il Circolo Ricreativo cittadino.

Laureatasi a pieni voti in psicologia, ha vinto il concorso Bocconi 2024 bandito come ogni anno, dal nostroClub Service. Ha raccontato la sua esperienza durante i tre giorni di corso sulla leadership femminile offertole dal Club ed ha illustrato con passione e competenza le sue ricerche sui temi dell’affido e dell’adozione suscitando vivo interesse in tutto il consesso essendo questi argomenti molto vicini alla sensibilità di ognuna.

Alla dottoressa Saccagno i complimenti e gli auguri di tutte le Socie per i traguardi raggiunti e per unpercorso professionale sempre più soddisfacente, alla Presidente Lucia Ruzzante un plauso corale per come ha condotto la serata e la gratitudine per aver regalato, a conclusione di questa, la visione di un filmato ricordo del sessantennale del Soroptimist Club Vercelli appena concluso.