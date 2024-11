Amatori Vercelli, sesta vittoria consecutiva in Coppa Italia

Hockey Seregno 2012 - H.C. Amatori Vercelli: 0 - 9

Seregno: Reggio, Palpon, Bellini, Duroni, Tedesco, Merra, Vaghi, Lanzani, Trabattoni (C),

Ceccacci. Allenatore: Alberio

Amatori Vercelli: Errico, Kadara, Vercllotti, Tataranni, Bernabè, Francazio, Gori, Romero,

Bergamin, Chiavaro. Allenatore: Lodigiani.

Reti: nel p.t. Tataranni -10’31’’ -7’23’’, Gori -9’39’’, Romero -3’17’’; nel s.t. Romero -23’43’’,

Tataranni -19’12’’ -6’45’’ -5’58’’, Francazio -4’23’’

Arbitro: Velluti.

L’Hockey Club Amatori Vercelli espugna la pista di Seregno 9 a 0, conquistando così la sesta vittoria consecutiva nella Coppa Italia, di serie B.

Soli al comando nel girone A 2024/2025 con 18 punti, i giallo verdi sono ora ad un passo da staccare il pass per le semifinali, che la società spera di poter far disputare al Pala Pregnolato.

In pista con il quintetto iniziale formato da: Errico, Tataranni, Bernabè, Romero e Bergamin; la prima rete dopo 10 minuti di gioco con Massimo Tataranni, pronto ad appoggiare in porta un passaggio dal neo entrato Amleto Francazio.

Anche in questo match Tataranni si è confermato leader e trascinatore della squadra, cinque per lui le reti al termine, 30 quelle all’attivo, che lo confermano il miglior marcatore della competizione.

Il raddoppio un minuto più tardi con Andrea Gori da posizione centrale ben servito da Romero.

Grazie al lavoro dell’argentino anche la terza rete, capitalizzata da Tataranni.

La quarta marcatura a 3’17’’ dalla conclusione della prima frazione di gioco porto poi proprio la firma di Ariel Romero, autore anche della prima rete della ripresa.

Un crescendo quindi la prestazione della formazione di mister Giuseppe Farinola, sostituito ancora in panchina da Lodigiani, tecnico della squadra U19, dopo le tre giornate comminate dal direttore di gara per proteste ad Agrate Brianza, che al termine ha così commentato: «Abbiamo faticato nei primi minuti, ma avevamo bisogno di entrare un po’ nella partita, poi prese le misure con gli avversari, siamo riusciti ad esprimerci al meglio, come facciamo sempre in allenamento. Rispetto alla settimana scorsa, oggi siamo stati più concreti, più squadra, più cinici e il risultato alla fine sarebbe potuto essere ancora più rotondo»

Al di la del risultato, un ottima prestazione anche da parte della giovane formazione brianzola che ha saputo difendersi e attaccare con veloci ripartenze.

L’ottava giornata di Coppa Italia, vedrà l’H.C. Amatori Vercelli impegnata nel derby con l’Azzurra Novara che si disputerà domenica 24 alle ore 18 al Pala Dal Lago.