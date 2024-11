Torna la Fiera di San Martino (... e la banda annuncerà il Carnevale?)

Tradizionale appuntamento con la Fiera di San Martino, martedì 12 novembre, a Gattinara. Radicata nella memoria collettiva e nei documenti storici, la Fiera rappresenta da secoli un punto di riferimento per la comunità locale: legata indissolubilmente al ciclo agricolo, questa fiera segnava la conclusione dei lavori nei campi e veniva celebrata con grande entusiasmo.

Per un'intera giornata, le vie del centro storico di Gattinara si trasformeranno in un vivace mercato, dove centinaia di ambulanti espongono i loro prodotti, dalle specialità enogastronomiche all'artigianato. Un'occasione unica per scoprire le eccellenze del territorio e fare acquisti.

Questa fiera, che richiama migliaia di visitatori, si svolge tradizionalmente il secondo martedì di novembre, per tutta la giornata fino alle 18.

La sera della Fiera di San Martino si attende la banda musicale che, se attraversa le vie del centro suonando la "Marcia Nova", dà l’annuncio del Carnevale, un’altra importante tradizione gattinarese.

Gli Uffici comunali, in occasione della Fiera di San Martino, martedì 14 novembre rimarranno chiusi.