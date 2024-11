PFV, sonora sconfitta (ma contro una big)

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO DI SERIE B

Girone est – 5^ giornata

Domenica 10 novembre 2024 - ore 18,00 -A Castelnuovo Scrivia – Pal. Don Orione

Derthona Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 70-33

(Parziali: 25-8; 35-16, 53-25, 70-33: )

Tabellino PFV: Bertelegni; Ansu 11; Buffa; Acciarino 6; Deangelis 2; Gentilini 3;

Coralluzzo 6; Bouchefra 5; Roggero; Dockrill; Stile. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

Disco rosso per la PFV nella quinta di andata del girone di qualificazione del campionato di serie B, che torna sconfitta da Castelnuovo Scrivia, come da pronostico, per 70-33.

Le vercellesi hanno iniziato molto male la partita, trovando notevoli difficoltà ad andare al tiro ed a realizzare punti stante la difesa molto arcigna delle avversarie, che veleggiano nei piani alti della classifica, con buone ambizioni, e sono state capaci di imbrigliare le ospiti in fase offensiva.

Il primo quarto si concludeva sul 25-8, chiarendo subito quale andamento avrebbe avuto il match.

Nel secondo le squadre quasi si equivalevano (35-16 con parziale di 10-8) ma le tortonesi allungavano ancora nella terza frazione (53-25), per poi rallentare sul finale e concludere a +38.

Sconfitta sonora, dunque, al cospetto di una delle formazioni che lotterà per la qualificazione ed il turno successivo: la PFV dovrà ora puntare, invece, a battere le formazioni che sono alla sua portata per poter competere per raggiungere la permanenza in serie B, nella seconda fase.

Da sottolineare l’esordio in prima squadra della giovanissima Under 15 Elisa Stile, classe 2010, che ha avuto così una prima esperienza a livello di serie B. Se son rose fioriranno.

La prossima giornata vedrà la PFV impegnata in casa, al Palapiacco, sabato 16 novembre alle ore 21,00 (non di domenica, quindi) contro Basket Femminile Biellese, una delle formazioni contro le quali si può provare a competere.

Claudio Roselli