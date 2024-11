Spazzamento foglie, il calendario dei passaggi della settimana

Spazzamento delle foglie lungo le strade, i viali e i parchi di Vercelli. Fin dalle 7,45 di lunedì 11 novembre, sono iniziati gli interventi fra via XX Settembre e largo d’Azzo. Il calendario dei lavori della settimana prevede: lunedì 11, corso de Gregori, corso Salamano, largo d’Azzo e via XX Settembre; martedì 12: corso Rigola, corso San Martino, parco Camana, via Tripoli, via Derna, viale Rimembranza, via Asmara e rione Isola; mercoledì 13: piazza Pajetta, largo Brigata Cagliari, via Ariosto, viale Garibaldi, viale Torricelli e via Volta; giovedì 14: corso Avogadro di Quaregna, corso de Gregori, corso Rigola, piazza Roma, piazza Sant’Eusebio, parco Kennedy, via Locarni, via Ariosto e rione Concordia; venerdì 15: corso Bormida, corso Italia, corso Magenta, corso Marconi, corso Palestro, corso Tanaro, piazza Mazzini, via XX Settembre e sabato 16: corso Abbiate, corso XXVI Aprile, piazza Medaglie d’Oro, largo Giusti, piazza Cesare Battisti, viale Areonautica, rione Concordia.

«Già dai prossimi giorni - anticipa l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe -, insieme ad Asm, incrementeremo gli interventi. L’obiettivo dell’Amministrazione, guidata da Roberto Scheda, è avere le strade sempre nelle migliori condizioni possibili. Queste sono infatti le settimane più intense della caduta foglie e stiamo facendo il possibile per non tralasciare nulla».

Il presidente di Asm, Daniele Baglione, conferma come «l’azienda è al servizio dei cittadini. Siamo impegnati con più mezzi, ogni giorno, per poter offrire - dice Baglione - il servizio più efficiente e puntuale possibile».

L’assessore Prencipe ricorda infine che «i nostri uffici sono a disposizione per le segnalazioni dei vercellesi. I cittadini possono contattare, tutte da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30, l’ufficio Ambiente allo 0161-596449».