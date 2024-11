San Vincenzo, in un anno assistite 889 persone: anziani e lavoratori precari sono i nuovi poveri

Ritorna, domenica 17 novembre, la Giornata Mondiale dei Poveri che Papa Francesco propone da alcuni anni a sostegno dell’immensa schiera di poveri nel mondo. In questa occasione la San Vincenzo vercellese si rivolge a persone sensibili e generose perché contribuiscano, con le proprie offerte, a sostenere l’attività caritativa nei confronti delle famiglie bisognose assistite. Nel 2023 l’associazione, che è presente non solo a Vercelli, ma anche in provincia nei comuni di Gattinara, Trino e Palazzolo, ha distribuito aiuti a 889 persone sotto forma di pagamenti di bollette di utenze domestiche, affitti, medicinali, materiale scolastico, centri estivi, buoni spesa, acquisti o riparazione di elettrodomestici, ecc., per un totale di circa 58.000 euro.

In particolare aumentano le richieste di aiuto di anziani che hanno difficoltà nell’acquisto di medicinali, non mutuabili, ma comunque essenziali per le loro patologie. Inoltre, a causa delle lunghissime liste di attesa per le visite specialistiche, si trovano nell’impossibilità di curarsi, con il conseguente aggravio, spesso irreversibile, delle loro condizioni. L’alternativa è rivolgersi al privato, ricorrendo all’aiuto del volontariato le cui risorse, però, sono molto limitate a fronte di costi spesso decisamente elevati.

Si sta diffondendo in questi tempi una nuova povertà: quella di chi ha sì un lavoro, ma così saltuario, a tempo parziale e sottopagato da non permettergli di garantire alla propria famiglia una condizione di vita appena dignitosa.

Si constata anche che l’Assegno di Inclusione che alcuni, pur avendone diritto, sono riusciti a percepire con mesi di ritardo (senza arretrati), riesce a coprire solo una parte limitata delle spese indispensabili (vitto, bollette di utenze, affitti, cure mediche, ecc.). Sono lacune che il volontariato cerca, almeno in parte, di colmare.

Lo scorso anno, in occasione di questa Giornata, sono stati raccolti 4.820 euro, per cui si ringraziano tutti gli offerenti. Fiduciosi nella generosità dei benefattori, i vincenziani ricordano che per le offerte si può effettuare un bonifico all’IBAN: IT 93 K060 8510 0000 0000 1000275 intestato alla Società di San Vincenzo de Paoli, Consiglio Centrale di Vercelli, con la causale ‘Giornata dei Poveri’. Le ricevute sono valide per beneficiare delle riduzioni nella Dichiarazione dei Redditi.