Piazza Zumaglini, interventi di sistemazione del fondo stradale

Settimana di lavori, in piazza Zumaglini, dove, da lunedì 11 novembre, non si può parcheggiare in alcune zone per consentire le opere di sistemazione del fondo stradale.

«Si tratta di necessari e non più rimandabili interventi di manutenzione - spiega l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi -. Gli operai stanno infatti intervenendo sulla pavimentazione che, a causa dell’usura, risultava compromessa in diversi punti».

Meteo permettendo, i lavori termineranno entro la settimana: per consentire la più rapida esecuzione degli interventi e un più snello avanzamento del cantiere, è vietata la sosta in ampie porzioni della piazza. «Comprendiamo i disagi, ma - conclude l’assessore alla Viabilità - grazie a questo intervento mirato, una delle principali piazze di Vercelli non avrà più problemi legati alla pavimentazione».