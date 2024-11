La segnalazione: «Come è arrivato questo scorpione in città?»

Si possono fare incontri decisamente insoliti nelle vie del centro città.

Una nostra lettrice ha fotografato, nei giorni scorsi, lo scorpione dell'immagine: si trovava in via Duomo nel posto auto per disabili davanti a Palazzo Pasta, sede dell’Ovest Sesia. Lo scorpione era morto, ma a incuriosire la lettrice è stato il suo aspetto insolito, molto diverso da quello dei comuni scorpioni neri e piccoli che si vedono anche a Vercelli.

«Ho fatto vedere la fotografia a un'amica veterinaria, secondo la quale si tratterebbe di scorpione africano e non autoctono», spiega, allegando la foto e una domanda: chissà come è arrivato uno scorpione africano a Vercelli?