Il colonnello Burri nuovo comandante provinciale dell'Arma

E' il colonnello Pier Enrico Burri il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Vercelli: si è insediato lunedì mattina alla caserma Gunu Gadu di via Salvatore Vinci.

In mattinata Burri ha incontrato il prefetto Lucio Parente, che gli ha rivolto i migliori auguri per la nuova esperienza professionale nel territorio vercellese, «certo che proseguirà l’intesa e la sinergia da sempre incisiva tra le due istituzioni per il raggiungimento di proficui risultati nell’interesse della comunità».

Nella circostanza si sono soffermati ad analizzare, in generale, la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica sia in città che in provincia, rinviandone l’approfondimento in occasione di una prossima riunione del Comitato Provinciale.

«Ho dato volentieri il benvenuto in città al nuovo comandante provinciale dei Carabinieri - dice al termine dell'incontro il Prefetto - di cui ho subito apprezzato l'entusiasmo, la cordialità e la propensione ad una stretta e concreta collaborazione».