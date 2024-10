«Qualcuno mi prenderà per pazzo visto il risultato, ma oggi ho visto una squadra che ha giocato con e senza palla. Oggi ho avuto tante conferme, peccato per il risultato. Per come abbiamo giocato, almeno un punto avremmo potuto portarlo a casa» dice Paolo Cannavaro al termine di Atanta Under 23 – Pro Vercelli.