C'è una squadra dei Vigili del Fuoco di Vercelli specializzata negli interventi di contrasto del rischio acquatico, tra quelle impiegate nei soccorsi nella zona dell'Emilia Romagna, nuovamente colpita da una devastante alluvipne.

Dalla mattina di domenica la squadra è impiegata nella provincia di Reggio Emilia per prestare i primi soccorsi alla popolazione: incessante il lavoro per portare in zona sicura le persone rimaste bloccate in casa per gli allagamenti.