Esperienze in Spagna e Portagallo per alcuni studenti dell'Agrario

“E’ un’esperienza unica che consiglio a tutti, soprattutto perchè mi ha resa autonoma in un paese estero”. Angelica, studentessa dell’Istituto Tecnico Agrario G. Ferraris di Vercelli, riassume così la propria esperienza nell’ambito del progetto PCTO estero che ha coinvolto più di 20 studenti dell’IIS Galileo Ferraris, tra cui quattro dell’istituto agrario cittadino; si tratta di una grande opportunità che l’istituto, diretto dalla dirigente Cinzia Ferrara, ha voluto offrire ai propri studenti al fine di favorire la propria formazione personale e professionale.

Il PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, va a sostituire ciò che è stata l’alternanza scuola lavoro istituita nel 2003 con la Riforma Moratti: ricorrendo a fondi europei a ciò destinati, l'Istituto ha potuto offrire ai suoi studenti un periodo di tre settimane all’estero, allo scopo di conseguire quelle ulteriori competenze, anche di internazionalizzazione, richieste dalle linee guida nazionali per la didattica.

In particolare, 11 studenti hanno effettuato il proprio percorso in Spagna, a Valencia, accompagnata dai docenti Davide Ghisio e Dario Valerio, mentre altri sono stati collocati in Portogallo, a Faro, affiancati dalle professoresse Vanessa Dosio e Valentina Nicosia.